بغداد 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.// انتهى //23:20ت م0229