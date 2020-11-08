اقتصادي / وزيرالصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
بغداد 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.
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