بريدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم ممثلًا بإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز ،ندوات للأئمة والخطباء والدعاة خلال شهري ربيع الأول وربيع الثاني من العام الحالي، بواقع ندوتين في كل إدارة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.وتأتي سلسلة هذه الندوات لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري.// انتهى //02:09ت م0233