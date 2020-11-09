أبها 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسافتتح محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ،اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت عنوان "الصلاة نور"، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري.واطّلع المحافظ خلال التدشين على دور وأهداف الحملة، التي تتضمن برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، إلى جانب نشر العديد من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات إلكترونية، وحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.// انتهى //02:17ت م0235