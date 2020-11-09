جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستواصل بلدية محافظة الليث، التابعة لأمانة جدة، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة.ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية الليث المستمرة لمعالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال أعمال النظافة في الأحياء والشوارع، وصيانة المسطحات الخضراء، إضافة لرفع كميات من مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة والمخططات السكنية، والنظافة العامة لمرسى الصيادين.// انتهى //02:29ت م0236