أبوجا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت مصادر حكومية نيجيرية، عن وفاة 57 شخصًا خلال الشهرين الماضيين في محافظة "إنوغو" جنوب شرقي البلاد، جرّاء "مرض غامض".ونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالمحافظة المذكورة فينسينت أوشومي، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالمحافظة بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.وقال أوشومي إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا إلى الاشتباه في أن تكون العوارض لمرض الكوليرا أو حمى لاسا.وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" و 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في المحافظة، مشيرًا أن سبب الوفاة لا زال غير معروف.جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بمحافظة "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.// انتهى//02:30ت م0237