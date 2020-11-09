اجتماعي / تعاوني جنوب حائل ينظِّم عددًا من الكلمات الدعوية

الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
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حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل، عددًا من الكلمات ‏الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري ‏يقدمه عدد من الدعاة بالمنطقة ‏ويستمر خمسة أيام .
ويتناول البرنامج الدعوي الذي يقام في عدد من الجوامع والمساجد ‏‏بحائل موضوع "حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته "، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وفق المنهج الوسطي المبني على سماحة الإسلام والحكمة في الدعوة إلى الله.
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