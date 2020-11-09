اجتماعي / تعاوني جنوب حائل ينظِّم عددًا من الكلمات الدعوية
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل، عددًا من الكلمات الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري يقدمه عدد من الدعاة بالمنطقة ويستمر خمسة أيام .
ويتناول البرنامج الدعوي الذي يقام في عدد من الجوامع والمساجد بحائل موضوع "حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته "، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وفق المنهج الوسطي المبني على سماحة الإسلام والحكمة في الدعوة إلى الله.
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