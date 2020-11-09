مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث اليوم، في ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية تحت شعار "الليث تنطلق" ،الذي شارك فيه أكثر من (41) نادياً رياضياً من مختلف مناطق المملكة، بحضور محافظ الليث عمران الزهراني ،ورئيس هيئة محافظة الليث حسن البركاتي.وتضمنت مشاركة الهيئة إبراز الوسائل التوعوية عبر معرض ثابت احتوى على رسائل توعوية عن حملة "الصلاة نور" ،وتفعيل المصلى المتنقل وبث الرسائل المتعلقة بالحملة عبر شاشات المدينة الرياضية.// انتهى //03:13ت م0240