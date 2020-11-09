القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأقام المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم احتفالاً لتسليم المساهمة التي خصصها بمبلغ 300 ألف جنيه مصري، لثلاث جمعيات أهلية مصرية بواقع مائة ألف جنيه لكل جمعية، دعماً لجهودهم في مجال مواجهة تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على الأطفال في مصر، وذلك تحت رعاية وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس .وأشار أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي، في تصريح اليوم، إلى أن هذه المساهمة تأتي دعماً لجهود مواجهة تداعيات وتأثيرات كورونا على الأطفال، وإدراكاً للدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في ظل هذه الجائحة، وتواصلاً للدور الذي يقوم به المجلس تحت شعار #حماية_أطفالنا_من_جائحة_كورونا منذ مارس الماضي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية.// انتهى //03:20ت م0242