حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة سميراء بمنطقة حائل، برامج وفعاليات حملة " الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً التي أطلقتها مؤخراً الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.واطلع محافظ سميراء عمر بن مزيد الشمري ‏على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي للحملة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل صالح بن علي الزبيدي ،أنّ الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على أداء الصلوات في أوقاتها مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً لوصول رسالة الحملة لمختلف شرائح المجتمع.// انتهى //03:20ت م0243