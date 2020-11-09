حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال، غداً دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان "مايكروسوفت أوفيس الأعمال" ، ضمن فعاليات الشهر العالمي،التي تستهدف الطلاب والطالبات.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين وبواقع 9 ساعات تعريف المشاركين بأهم برامج الأوفيس التي تساعد على أداء الأعمال.ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدورة زيارة الرابط التالي : http://bit.ly/3kWSvbj.// انتهى //03:23ت م0244