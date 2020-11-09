ثقافي / "مايكروسوفت أوفيس الأعمال" دورة تدريبية بجامعة حائل
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال، غداً دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان "مايكروسوفت أوفيس الأعمال" ، ضمن فعاليات الشهر العالمي،التي تستهدف الطلاب والطالبات.
وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين وبواقع 9 ساعات تعريف المشاركين بأهم برامج الأوفيس التي تساعد على أداء الأعمال.
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدورة زيارة الرابط التالي : http://bit.ly/3kWSvbj.
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03:23ت م
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