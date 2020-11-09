إسلام آباد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعادة تطبيق إجراء الإغلاق الذكي في عدد من أحياء العاصمة إسلام آباد وباقي المدن الرئيسية للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.واهتمت بتحذير الأطباء في باكستان من تفاقم الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء الحالي لتصبح أكثر فتكاً من الموجة الأولى.وتناقلت تهنئة القيادة الباكستانية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية.وتحدثت عن التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة، وكيفية التعامل معها، ومستقبل العلاقات الباكستانية والأمريكية، وعملية السلام الأفغانية.وتطرقت إلى استعداد الأحزاب السياسية الباكستانية لخوض الانتخابات المحلية في إقليم جيلجت بلتستان هذا الأسبوع.وأخبرت في الشأن الأفغاني عن مقتل قيادي بارز في حركة "طالبان" خلال عملية أمنية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم باميان وسط البلاد.وتابعت تطورات جولات المحادثات العسكرية الجارية بين الصين والهند لحسم الخلاف الحدودي على منطقة لداخ المتنازع عليها بين البلدين.وعرجت إلى إبداء الصين أسفها ومعارضتها للقرار الأمريكي الأخير بإلغاء تصنيفها لحركة تركستان الشرقية كمنظمة إرهابية.وتناقلت إعلان رئيس أذربيجان عن سيطرة قوات بلاده على بلدة شوشة في ناغورني قره باغ، واعتبره نصرا استراتيجيا على الانفصاليين الأرمن في المنطقة.// انتهى //07:00ت م0007