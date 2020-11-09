الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ بايدن وهاريس: علاقتنا تاريخية.الملك يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.. الأربعاء.الملك سلمان ينتهج الشفافية والموضوعية بين الحاكم والمحكوم.القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده.أمير الرياض يجتمع مع أمين المنطقة وعدد من المسؤولينفيصل بن بندر: المملكة مكّنت الشباب وعززت دورهم.أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل في المنطقة.أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة.قمّة مجموعة العشرين.. تحدٍ تاريخي.آل الشيخ: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلّم."بلدي الرياض" يكثف جهوده لدعم إيصال الخدمات لمخططات المنح"بلدي حائل" يقف على مشروعات درء مخاطر السيول.شراكة سعودية - عراقية في مجالي "النفط" و"الربط الكهربائي".الصحة: الأماكن المغلقة خطر يزيد من انتشار كورونا.«النقل» تدشن ستة مشروعات تنموية في منطقة جازاننتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية قابلة للتغير.. بمعجزة.حياة ترمب بعد البيت الأبيض.. أفكار كثيرة وحظوظ قليلة.إعادة فرز الأصوات.. هل يحقق آمال الجمهوريين؟.الناعـس يوقــظ أميــركا.لودريان: فرنسا تحترم الإسلام.ترحيب عربي بقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينيةأذربيجان تعلن سيطرتها على شوشة.. وأرمينيا تنفي.// يتبع //07:13ت م0009