المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //08:38ت م0016