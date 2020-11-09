عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.
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