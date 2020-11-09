طرابلس 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، باجتماعات الحوار السياسي التي ستنطلق بتونس اليوم ، وسط آمال بالخروج بتوافقات خطت محاورها الأمم المتحدة في ثلاث أهداف لإيجاد سلطة تنفيذية موحدة واختيار آلية دستورية وقانونية تمهد لإجراء انتخابات، محذرة من مغبة التدخلات الخارجية لعرقلة أي تفاهمات من أجل انهاء الانقسام في البلاد .وتناولت تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز التي اعتبرت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس بمثابة الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها، مشيرة إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، محذره من تداعيات إهدارها على كافة الليبيين .وتطرقت إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريا، مستعرضة موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات .// انتهى //08:50ت م0017