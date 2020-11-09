جدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة، ورابغ، وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة مساءً .// انتهى //08:58ت م0018