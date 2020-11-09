كانبيرا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجل الاقتصاد الاسترالي فائضاً تجارياً قدره 5.6 مليار دولار أسترالي في شهر سبتمبر 2020م الماضي.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 1.265 مليار دولار استرالي ما نسبته 4% لتصل إلى 33.737 مليار دولار أسترالي، كما انخفضت واردات السلع والخدمات بقيمة 1.747 مليار دولار أسترالي ما نسبته 6% لتصل إلى 28.108 مليار دولار أسترالي.// انتهى //09:15ت م0019