القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز الجهود لمواجهة نبرات التطرف والكراهية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والوضع في سوريا وشرق المتوسط.ونشرت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي fضرورة تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان ومد جسور التفاهم والإخاء وعدم المساس بالرموز الدينية، ورفضه التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها، أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف.وأشارت صحف اليوم إلى بدء عمليات فرز الأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري عقب انتهاء التصويت في 9468 لجنة فرعية في 13 محافظة.وعرجت على الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى مقتل 11 شخصاً من بينهم عناصر من قوات الأمن في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على موقع عسكري عند المدخل الغربي للعاصمة بغداد.وتحدثت صحف القاهرة عن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي - الليبي المباشر الذي ينطلق اليوم بالعاصمة التونسية تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم تنهي الأزمة الليبية.// انتهى //09:34ت م0020