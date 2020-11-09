الطائف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //10:53ت م0031