رام الله 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الرسالة التي تلقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتأكيده على مواصلة المشاورات لعقد مؤتمر دولي للسلام.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني من بلدة دورا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.وأوردت صحف فلسطين خبر مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني ، الأوضاع المالية للوكالة، وجهود المنظمة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.ونشرت الصحف ما عرضه المجلس الوطني الفلسطيني على برلمانات العالم واتحاداتها بخصوص جريمة التطهير العرقي التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بهدم تجمع حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة .وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و444 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الانتباه إلى ترحيب جامعة الدول العربية باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 6 قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية بأغلبية كبيرة تتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاستيطان في الأراضي المحتلة والقدس.وتطرقت إلى ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة ، حيث بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 1.256.354 وفاة ، فيما بلغ إجمالي الإصابات نحو 50.264.000 إصابة .// انتهى //10:58ت م0032