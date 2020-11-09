طوكيو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسبلغ المؤشر نيكي الياباني اليوم أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود تقريبا، فيما قاد سهم هوندا موتور المكاسب بين شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية.وارتفع المؤشر نيكي 2.12 % إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 1991، ليربح 8.1 % في الجلسات الخمس الماضية.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 % إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر فبراير .// انتهى //11:15ت م0034