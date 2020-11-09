اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
طوكيو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
بلغ المؤشر نيكي الياباني اليوم أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود تقريبا، فيما قاد سهم هوندا موتور المكاسب بين شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية.
وارتفع المؤشر نيكي 2.12 % إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 1991، ليربح 8.1 % في الجلسات الخمس الماضية.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 % إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر فبراير .
// انتهى //
11:15ت م
0034