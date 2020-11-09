الدمام 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 827 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية في مدينة الدمام، اسفرت عن ضبط 8 مخالفات تكدس و 7 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19".كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً في الدمام باستخدام 149937 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 478 فرداً من الكوادر المعنية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7579 طن من النفايات وإزالة 4104 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9429 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالنظافة.من جانب آخر استقبلت الأمانة عبر مركز الاتصال الموحد 940 عدد 8 بلاغات، تضمنت مخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة.// انتهى //11:26ت م0035