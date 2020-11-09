المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنظمت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بالتعاون مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة أمس, ملتقى القيادات التعليمية تحت عنوان " الرؤية الاستشرافية للتعليم عن بٌعد" .ويتضمن الملتقى عددًا من ورش العمل التي تم إعدادها بشكل متقن ومن شأنها أن تمكن القادة من مختلف المجالات على قيادة فاعلة تأتي بصورة تكاملية للقيادة الإدارية والتنفيذية .ويأتي الملتقى الذي يستمر لمدة أسبوعين ويستهدف مشرفي القيادة المدرسية ومديري مكاتب التعليم ومديري المعاهد الأهلية والقيادات التعليمية ورؤساء الأقسام والوكلاء والاداريين ، لتسليط الضوء على على أهم الاحتياجات لتمكين القيادات من أدوات القيادة ولقيادة التغيير وأحداث التحسين والمساهمة بشكل فاعل على جودة المخرج التعليمي وسط هذه التحديات .// انتهى //11:27ت م0036