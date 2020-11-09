عام / "الرؤية الاستشرافية للتعليم عن بُعد" ملتقى بالمدينة المنورة
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
نظمت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بالتعاون مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة أمس, ملتقى القيادات التعليمية تحت عنوان " الرؤية الاستشرافية للتعليم عن بٌعد" .
ويتضمن الملتقى عددًا من ورش العمل التي تم إعدادها بشكل متقن ومن شأنها أن تمكن القادة من مختلف المجالات على قيادة فاعلة تأتي بصورة تكاملية للقيادة الإدارية والتنفيذية .
ويأتي الملتقى الذي يستمر لمدة أسبوعين ويستهدف مشرفي القيادة المدرسية ومديري مكاتب التعليم ومديري المعاهد الأهلية والقيادات التعليمية ورؤساء الأقسام والوكلاء والاداريين ، لتسليط الضوء على على أهم الاحتياجات لتمكين القيادات من أدوات القيادة ولقيادة التغيير وأحداث التحسين والمساهمة بشكل فاعل على جودة المخرج التعليمي وسط هذه التحديات .
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11:27ت م
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