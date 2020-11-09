الخليل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين مصعب وصلاح نضال الزغير ، بعد مداهمة منازل ذويهم في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل.وأضافت ذات المصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً مؤيد وليد عمرو ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غربي الخليل ، مشيرةً إلى نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي .// انتهى //11:27ت م0037