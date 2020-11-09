سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
الخليل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين مصعب وصلاح نضال الزغير ، بعد مداهمة منازل ذويهم في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل.
وأضافت ذات المصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً مؤيد وليد عمرو ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غربي الخليل ، مشيرةً إلى نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي .
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