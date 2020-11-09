بغداد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسقُتل 4 أشخاص, بينما أصيب 3 آخرون بجروح نتيجة هجوم إرهابي في منطقة الرضوانية غرب بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانها اليوم، بأن مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص قامت في ساعة متأخرة يوم أمس، بالهجوم على نقطة تابعة للصحوة في قرية البلاسمة بمنطقة الرضوانية غرب بغداد ,مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.// انتهى //11:31ت م0038