بغداد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالزيارة الرسمية التي قام بها وفد سعودي رفيع المستوى إلى بغداد أمس في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق بين البلدين في دورته الرابعة, والتي تأتي تمهيداً للاجتماع المرتقب بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ,وبين رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأبرزت الصحف اللقاءات التي أجراها الوفد السعودي في بغداد أمس مع كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي , ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, فضلاً عن عدد من الوزراء.ونوهت الصحف بشكل خاص بتأكيد الكاظمي أمس أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض،وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات،وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين , مبرزة تاكيده بأن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية في العراق.وأشارت إلى تأكيد الجانبين السعودي والعراقي سعي البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، منوهة بمناقشتهما الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بينهما.// انتهى //11:32ت م0039