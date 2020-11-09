بيت لحم 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وثلاثة أخوة.وأفادت مصادر فلسطينية أمنية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر "فتح" في بيت تعمر شرق بيت لحم، مراد محمد جدال أبو محيميد ، ومحمد هاشم أبو محيميد ، واستولت على مركبة الأخير الخاصة.كما اعتقلت تلك القوات الأخوة الثلاثة صلاح ، وفؤاد ، ومعتز جمعة أبو محيميد، بعد دهم منزل ذويهم في القرية، وتفتيشه، فيما اعتقلت من مخيم عايدة شمالاً الشاب محمد صلاح المساعيد، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه.// انتهى //11:32ت م0040