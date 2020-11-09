السيح 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأطلقت بلدية الخرج حملة لتشجير مدينة السيح، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وتأتي الحملة ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين جودة الحياة في المدن.وتضمنت الحملة غرس كميات كبيرة من الشتلات المتنوعة في عدد من الشوارع والساحات والميادين العامة في مدينة السيح، بهدف تعزيز الرقعة الخضراء بالمدينة وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على سلامة البيئة، وذلك من خلال اختيار أنواع الشتلات المتأقلمة مع الظروف البيئية، وانتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، وفق دليل معايير وضوابط التشجير داخل المدن الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //11:33ت م0041