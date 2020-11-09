بيروت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على المشهد السياسي اللبناني وخاصة ملف تشكيل الحكومة الجديدة .وأخبرت صحف اليوم، عن إعلان السلطات العراقية أمس مقتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن، في هجوم شنّه تنظيم داعش الإرهابي على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد.وأشارت إلى إعلان السلطات الروسية أمس مقتل 3 عسكريّين روس بينهم ضابطان، بإطلاق نار في قاعدة عسكريّة جويّة بالقرب من مدينة فورونيج جنوب غربي روسيا.// انتهى //11:33ت م0042