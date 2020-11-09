القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسأوصى المؤتمر الدولي الـ 23 للاتحاد العام للآثاريين العرب بدعم وتفعيل المراكز الإقليمية بالاتحاد وتعاونها مع دوائر الآثار بالوطن العربي لإيجاد رؤية عربية موحدة لحماية التراث.وأشار رئيس الاتحاد الدكتور محمد الكحلاوي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إلى أن المؤتمر الذي استمر على مدى يومين بالقاهرة، حقق نجاحًا باهرًا ووحد بين الآثاريين في ربوع الوطن العربي، وضم أبحاث متفردة تضمنت نجاح المراكز الإقليمية بالاتحاد وخاصة المركز الإقليمي للترميم وصيانة المباني والمواقع الأثرية والتي طبقت في إعمار العديد من المساجد بالمملكة العربية السعودية والتي عرضت بالجلسة المشتركة في اليوم الأول.وأضاف أنه تم مناقشة أبحاث متفردة عن اكتشافات أثرية تنشر لأول مرة وأبحاث متميزة عن الآثار الغارقة تضمنت مشروعات فعلية قائمة عن رفع الوعي بالتراث الغارق ورؤى حول الممتلكات الثقافية في أوقات الأزمات نموذج تطبيقي في مصر والمخاطر المحدقة بالآثار اليمنية.من جهته، أوضح مدير المكتب الإعلامي للاتحاد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن التوصيات تضمنت المطالبة بزيادة تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالآثار والتراث وهي منظمة اليونسكو " منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" والإيسيسكو " منظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة "والإليكسو" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم".وأشار إلى مطالب المشاركين في المؤتمر بتدشين قناة خاصة للآثاريين العرب "يوتيوب" لعرض أخبار وإنجازات الاتحاد وعرض أنشطته العلمية المستمرة، إلى جانب مخاطبة دوائر الآثار بالوطن العربي بدعم الاتحاد بمبلغ سنوي تساعده في مهامه الكبرى لحماية وصيانة الآثار والتراث بكافة الدول العربية وإلقاء الضوء على مكنوناتها العلمية وإبرازها في أفضل صورة والرد بالعلم على كل محاولات طمس الهوية.// انتهى //13:21ت م0073