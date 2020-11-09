الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين منصة "تقن" التي تتيح الوصول للمكاتب والشركات الهندسية المعتمدة والاستفادة من خدماتها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة كافة الخدمات رقمياً .وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن المنصة تكفل الحل الرقمي الذي يبحث عنه العديد من الأفراد والجهات في مجال الاستشارات الهندسية مع تعزيز موثوقية مقدم الخدمة ووصول آمن للمستفيد في الحصول على الخدمات، مشيراً إلى أن الهيئة تعلي بهذه الخطوة من تأثير الاستشارات المضمونة من خلال المكاتب والشركات الوطنية والمعتمدة مهنياً من قبل هيئة المهندسين، حيث ستتيح المنصة طلب الاستشارات الهندسية للعامة من الأفراد والشركات والمؤسسات من كافة القطاعات، كما ستساهم في رفع مستوى جودة الأعمال من خلال حصول المستفيد على الاستشارة الصحيحة والموثوقة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين المستفيدين والمهندسين عبر منصة واحدة متكاملة خدمياً وبأسلوب يلبي احتياجات المستخدمين.ولفت الشمري إلى أن منصة "تقن" ستعمل من خلال خدماتها وفرصها على تحفيز وتشجيع المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية التي ستتفاعل مع العملاء وتقدم لهم خيارات متنوعة ومجالات مختلفة من الاستشارات، مضيفاً أن للمنصة دور في تعزيز المحتوى المحلي من خلال السواعد الوطنية الخبيرة وتدعيم المنشآت وتحفيزها على توسيع نطاق عملائها.// انتهى //13:22ت م0074