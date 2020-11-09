طرابلس 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر020 2 واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن اعتراض 119 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان له اليوم أنه تم اعتراض 119 مهاجراً بينهم نساء وأطفال من قبل خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط، وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا ميناءً آمناً .وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ وإعادة أكثر من عشرة آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري، بحسب تقارير دولية.ويقيم 48 ألف لاجئ على الأراضي الليبية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.// انتهى //13:22ت م0075