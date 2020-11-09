الدمام 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأطلقت غرفة الشرقية اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "تجسير" التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتكامل والتجارة البينية والعمل المشترك بين المصانع الوطنية.وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الغرفة للمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، مشيراً إلى أن آلية تنفيذ المبادرة ستتم من خلال الرابط الإلكتروني https://sites.chamber.org.sa/tajseer2/Home/Register .وأفاد آل الشيخ، أن المبادرة تسعى لدعم التجارة البينية، والتعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبرات والمنتجات للدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية بثقة، والشراء المشترك، والتكامل في الإنتاج، والخدمات المشتركة بين المصانع، وتقديم خدمات تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، إضافة إلى إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية.// انتهى //13:23ت م0076