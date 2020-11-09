الكويت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر63 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5564 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر247 مليون سهم تمت عبر 16660 صفقة نقدية بقيمة 9ر69 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4346 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر123 مليون سهم تمت عبر 4275 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر92 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6176 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر123 مليون سهم تمت عبر 12385 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار .// انتهى //13:25ت م0077