اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
الكويت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر63 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5564 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر1 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر247 مليون سهم تمت عبر 16660 صفقة نقدية بقيمة 9ر69 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4346 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر123 مليون سهم تمت عبر 4275 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 ملايين دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر92 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6176 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر123 مليون سهم تمت عبر 12385 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار .
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