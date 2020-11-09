بريدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واستشارك جامعة القصيم مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، في تفعيل حملة "أرض القصيم خضراء"، وذلك من خلال زراعة ونشر وتكثيف التشجير، حيث تستهدف زراعة نحو 1000 شتلة متنوعة، في مواقع مختلفة كالمدارس والمساجد وعدد من الحدائق في جميع محافظات منطقة القصيم، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.وتمتد فعاليات المرحلة السادسة من هذه الحملة على مدى 30 يوماً، وذلك كمشاركة فاعلة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 المتعلقة بحماية البيئة، ودعم التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، وتقليل التلوث، ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن، وزيادة الرقعة الخضراء، ورفع جودة الحياة لأفراد.// انتهى //13:36ت م0080