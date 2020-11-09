المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساستقبل المسجد النبوي اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.ووسط أجواء ايمانية تشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة بالروضة الشريفة التي قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.// انتهى //13:40ت م0082