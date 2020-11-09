لندن 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنشرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة تناولت أصداء وتداعيات إعلان فوز المرشح الديموقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي حُظيت بمشاركة شعبية تعد الأكبر منذ عقود.وعرجت على ترقب استئناف محادثات المغادرة بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين في وقت لاحق اليوم بلندن، داعية إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل اقتراب موعد الانفصال الرسمي نهاية العام الجاري.على صعيد منفصل، قالت الصحف إن وكالة المخابرات البريطانية بدأت عملية إلكترونية هجومية ضد الدعاية التي تهدف إلى تقويض الثقة في لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعد رصد زيادة متطردة في كمية الأخبار المضللة بشأن المرض.وأشارت إلى وقوع معارك عنيفة استمرت بعد منتصف الليل بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في محاور عدة على خط جبهة القتال، وسط اتهامات متبادلة باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.//انتهى //13:40ت م0083