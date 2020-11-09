الباحة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقرير البرنامج الرياضي لمركز الصم بالمنطقة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم ، رئيس مركز الصم بالمنطقة عبدالعزيز بن مسعود الزهراني.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الزهراني عن التقرير الذي تضمن التعريف بالمشاركة الرياضية لبطولة المملكة لكرة القدم للصم لهذا العام تواصلا لما قدمه المركز في البرنامج الرياضي الذي حقق فيه لاعبي الباحة المركز الثاني في بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم المقامة بمدينة الرياض لعام 1441، إلى جانب مشتركة المركز بعدد ٧ لاعبين في منتخب المملكة في أربع مواسم في دول تركيا وإيطاليا والسويد تايون بلغاريا ماليزيا كوريا الجنوبية.وثمن سمو أمير المنطقة الإنجازات الكبيرة التي حققها المركز خلال الفترة الماضية ، مؤكداً أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تقدم دعما واهتماما لامحدود لهذه الفئة الغالية على الجميع.وناقش سموه خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء المركز عدد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة ، كما تم مناقشة مشاركة المركز في بطولة المملكة لكرة القدم الصم لعام 1442 التي وصل فيها مركز الصم لتصفيات النصف النهائي والتي طالب المركز إقامتها في منطقة الباحة كأول بطولة تقام بالمنطقة ، وتم الموافقة من صاحب السمو الملكي وزير الرياضة والعمل على دعمها مؤكداً وقوفه شخصيا مع هذه الشريحة المتميزة بمشاركاتها المستمرة.كما قدم سمو أمير منطقة الباحة دعماً مادياً للمركز نظير ما قام به من انجازات مثل من خلالها المنطقة خير تمثيل.// انتهى //15:29ت م0120