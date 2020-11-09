الباحة 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 09 نوفمبر 2020م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ، ممثلة في لجنة رعاية السجناء بالمنطقة ، مشيداً سموه بما تقدمه اللجنة من برامج وفعاليات تصب في مصلحة المستفيدين ، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم.وثمن سموه خلال استقباله بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة خالد بن محمد نسيله ونائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة ، الجهود المبذولة من رجال الأعمال لدعمهم وإسهامهم في الإفراج عن سجناء المطالبات المالية بالمنطقة، حاثاً على بذل المزيد من الجهد من أجل خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في المنطقة .وجرى خلال اللقاء , استعراض تقرير الاستدامة الأول للجنة المتضمن منجزات عام مضى وتوجّهات المرحلة المقبلة لتحقيق إستراتيجية تراحم بالتحول من الرعاية إلى التنمية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 ، كما تم مناقشة وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقرير والأعمال ، والبرامج التي تعتزم تنفيذها تراحم خلال الفترة المقبلة.وفي الختام تسلم سمو أمير المنطقة تقرير الاستدامة الأول للتحول من الرعاية للتنمية.// انتهى //15:32ت م0125