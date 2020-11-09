نجران 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة العلمية "بيبراس موهبة المعلوماتية"، التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في تخصص المعلوماتية "علوم الكمبيوتر".وتستهدف المسابقة جميع طلاب وطالبات التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصف الخامس ابتدائي حتى الثالث ثانوي، لاختبار قدرة الطالب والطالبة على التفكير في حل المشكلات، وتعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة، والتدريب على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، ويستمر التسجيل في المسابقة حتى الثالث من الشهر المقبل عبر الرابط https://www.bebrasksa.org .// انتهى //15:39ت م0129