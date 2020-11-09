أبها 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، غداً ، انطلاق فعاليات " الملتقى الإلكتروني الأول للجودة والتميز المؤسسي " الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبر الاتصال المرئي ويستمر لمدة 3 أيام.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمقر الإدارة العامة بأبها، أن الملتقى جزء من المسؤولية الاجتماعية والعلمية للتدريب التقني والمهني حيث يهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال عدة فعاليات تثقيفية عن التميز وإبراز الممارسات المميزة على مستوى منشآت المؤسسة والمجتمع المحلي بمنطقة عسير.وأشار إلى أن الملتقى يسعى كذلك إلى تحقيق رؤية المنطقة ومتطلبات الإستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان.وتبدأ جلسات المؤتمر بتدشين مبادر": الجودة في حياتنا مطلب" ثم محاضرة عن "أهمية الجودة والتميز المؤسسي" يلقيها الدكتور زبن الثبيتي يعقبها استعراض لتجارب الكليتين التقنيتين بأبها وخميس مشيط في الجودة وحصولهما على الاعتماد الدولي .وفي اليوم الثاني سيقدم عرض لبعض الممارسات المميزة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير وفتح النقاش حولها ، فيما يشهد اليوم الثالث ورشة تدريبية بعنوان" مهارات التخطيط الاستراتيجي المتقدم" يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور محمد الحربي.يذكر أن المؤتمر الصحفي شهد إطلاق مبادرة الكترونية تحت عنوان (#الجودة_في_عسير) و( #الجودةفي _حياتنا_مطلب) بهدف نشر مواد إعلامية تعريفية إثرائية وتصاميم ومطبوعات عن مفاهيم الجودة وأهميتها على المستوى الشخصي والمؤسسي .// انتهى //18:05ت م0210