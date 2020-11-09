سكاكا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأشاد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع بالتجهيزات والإمكانات الحديثة المتوفرة في مجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة القريات، متطلعاً إلى أن تحقق الجامعة المزيد من المنجزات؛ لتكون في مصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً "وهذا ليس بالبعيد في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانات مادية وبشرية متميزة..".جاء ذلك خلال زيارته للمجمع , حيث التقى أعضاء هيئة التدريس في الكليات مستمعاً لمقترحاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه كل منهم في تقدم العملية التعليمية ومدى مساهمتهم في تحقيق التطلعات من خلال رفد سوق العمل بمخرجات مسلحة بالمهارات والمعارف.وتفقد الدكتور الشايع خلال الزيارة مجمع كليات البنين كما زار كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومجمع كليات البنات بالقريات موجهاً جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للطالبات، واستكمال أعمال الصيانة بشكل مستمر لتوفير البيئة الأكاديمية المتميزة للطالبات.فيما التقى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في كليات القريات وإدارة الفرع موجهاً عدة رسائل توجيهيه من أجل تحقيق التقدم والإنجاز، مؤكداً أهمية دور كل فرد في الجامعة في إنجاز وإنجاح خططها وبرامجها من الناحية العملية والتعليمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.وكشف الدكتور الشايع عن تشكيل لجنة عليا في الجامعة، لوضع معايير للترقيات، واستمع لجميع الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الواردة من منسوبي الجامعة في القريات.//انتهى//18:15ت م0214