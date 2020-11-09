عام / شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيمين تورطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
جدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على ( مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر ) وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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18:17ت م
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