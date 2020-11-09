القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة، والتي اعترضتها بنجاح قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة.وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان له اليوم الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية وتنتهك بشكلٍ صارخٍ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.ودعا العسومي الأمم المتحدة إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية هذه الاعتداءات كاملة، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال استمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإيرانية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.وأكد وقوف البرلمان العربي مع المملكة وتضامنه التام معها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مُشددًا على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الشرعية بالجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.// انتهى //18:37ت م0217