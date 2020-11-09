القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، اجتماعًا مشتركًا غدًا الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) وذلك على مستوى الخبراء من وزارات الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (7) الصادر عن دورته العادية الـ 53 التي انعقدت 27 فبراير الماضي، بمقر الأمانة العامة بشأن الصحة والبيئة، وتنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورته العادية الـ 29 التي انعقدت في أبريل 2018 بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بشأن الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة.وأوضحت أن الاجتماع سيتناول عددًا من الموضوعات من ضمنها مناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) والمعوقات التي واجهتها خلال التنفيذ، وكذلك تأثير فيروس "كوفيد -19 "على تنفيذ هذه الإستراتيجية، إضافة إلى مناقشة مشروع جدول الأعمال للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.// انتهى //18:39ت م0219