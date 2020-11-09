سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
رام الله 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال في مستهل جلسة الحكومة اليوم : إن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية، وأن الاستيطان عدو السلام، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص .
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