رام الله 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.وقال في مستهل جلسة الحكومة اليوم : إن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية، وأن الاستيطان عدو السلام، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص .// انتهى //18:40ت م0220