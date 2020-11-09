المنامة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة بغداد، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع العراق، مشددة على أهمية تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.// انتهى //18:41ت م0221