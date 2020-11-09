عمّان 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت الأردن 5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 114986 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1999 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 411 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1295 حالة.// انتهى //18:42ت م0222