الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساكتمل عقد المتأهلين من دوري رابطة أحياء فرق الرياض التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في دور الـ16 بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.وتأهل كل من فرق السريهيد، اليرموك، المتحد، العميد، السهم، لشبونة، الأرسنال، مرسيليا، الكوبرا، الساحة السوداء، الزعيم، الشرق، الغربي، نجوم الذهبي، المملكة، وفريق الأسطوري الآسيوي.وشهدت البطولة إقامة 54 مباراة في دور المجموعات، انتهت 39 مباراة بالفوز، وظهر التعادل في 19 مباراة، ويعد فريق الشرق أقوى هجوم بـ 11 هدفاً فيما سجل فريق الساحة السوداء أقوى خط دفاع حيث لم يسجل في مرماه هدف، وتقاسم صدارة الهدافين أربعة لاعبين لكل منهم أربع أهداف، وهم محمد غربال لاعب الساحة السوداء، سلطان محمد لاعب مرسيليا، فهد مسفر، ونادر الحربي من فريق الشرق.وظهرت البطاقات الملونة 242 مرة كان نصيب البطاقات الصفراء 230، والحمراء 12، وتم احتساب 19 ركلة جزاء سُجل منها 15 ركلة وإضاعة 4 ركلات.وحظيت البطولة بحضور العدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين الدوليين السابقين ممن مثلوا منتخبات المملكة وأنديتهم المحلية.وسيقام دور الـ 16 من البطولة بعد غد الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي السريهيد والمملكة، وفي المباراة الثانية يلتقي نجوم الأكاديمي بفريق الكوبرا.// انتهى //19:03ت م0223