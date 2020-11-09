الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسبرعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم "تراحم" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقعت "تراحم" اليوم، اتفاقية شراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.ومثّل "تراحم" في توقيع الاتفاقية الأمين العام تركي بن عبدالله البطي، فيما مثّل مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد بن حمد الخميس .وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج التمويل التأجيري للسيارات المنتهي بالتمليك لمستفيدي اللجنة بدون فوائد وذلك ضمن صندوق كسب التنموي التابع لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، ليُمكن مستفيدي "تراحم" من أسر السجناء والمفرج عنهم بالعمل من خلال تطبيقات التوصيل والإركاب.وسيبلغ عدد المستفيدين كمرحلة أولى ما يقارب 125 مستفيداً ومستفيدة، وستعمل "تراحم" بالمساهمة مع المؤسسة لزيادة أعداد المستفيدين خلال السنوات القادمة.وأعرب الأمين العام للجنة "تراحم" عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مُقدماً شكره وتقديره للمؤسسة على دعمهم لمسار "تنمية القدرات" المنبثق من استراتيجية "تراحم"، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق التوازن المعيشي للمفرج عنهم وأسرهم من السجناء.وأوضح البطي أن الاستراتيجية الجديدة لـتراحم أضافت برامج وخدمات مبتكرة للمستفيدين، مُبيناً أن الأمر لم يعد مقتصراً على تقديم الرعاية الأساسية وحسب، بل بتقديم خدمات نوعية تساعدهم في تطوير ذاتهم واندماجهم بالمجتمع.من جانبه أكد الخميس أن الشراكة مع " تراحم " تأتي امتداداً لمبادرات المؤسسة المجتمعية المساهمة في تحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف المؤسسة الاستراتيجية من تعظيم الأثر وبناء شركات فاعلة مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.// انتهى //19:03ت م0224