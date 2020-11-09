طرابلس 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه اليوم، أن الاتحاد يدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي انطلق اليوم لإيجاد حل للأزمة الليبية.وقال جوزيه، في بيان له إن الاتحاد يتطلع لاتفاق الأطراف الليبية على حكومة تنفيذية موحدة جديدة وخارطة طريق للانتخابات في أسرع وقت ممكن.وكان الملتقى السياسي الليبي قد انطلق صباح اليوم في تونس بمشاركة 75 عضوا من الليبيين للاتفاق على الحكومة الجديدة بهدف ضمان الاستقرار في ليبيا.// انتهى //19:29ت م0235